Луганск, 14 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России находят следы приёма наркотических анальгетиков у большей части ликвидированных на луганском направлении в зоне спецоперации солдат ВСУ. Об этом 14 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В зоне ответственности «Южной» группировки войск, на луганском тактическом направлении, при осмотре тел ликвидированных украинских боевиков выявлены характерные признаки применения боевых анестезирующих препаратов», — написал он.

Эксперт добавил, что такого рода наркотические препараты имеются фактически в каждой индивидуальной аптечке украинских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая снайпер группировки российских войск «Юг» рассказал, что у военных ВСУ иногда наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. По его мнению, возможно, неадекватно ведущие себя украинские военные принимают какие-то соответствующие препараты. Военный подчеркнул, что это ненормальное для человека поведение.