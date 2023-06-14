Новосибирск, 14 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Советский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю Сибирского отделения РАН академику Александру Асееву по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 млрд рублей. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, академик убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему служебный коттедж, который находится в Академгородке Новосибирска.

«Асеева Александра Леонидовича признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным», — сказала судья Анна Панова, слова которой приводит РИА Новости.

Она установила для Асеева испытательный срок в три года. Сам подсудимый отказался признавать вину. Академик заявил, что он категорически не согласен с приговором и собирается обжаловать его.

После вынесения приговора Асеев рассказал журналистам о том, что считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая стало известно, что в Новосибирске взяли под домашний арест главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Его обвиняют по статье 275 УК РФ «Госизмена».