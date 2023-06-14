Купянск, Украина, 14 июня, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Вертолёты группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Об этом в среду, 14 июня, в интервью РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике», — сказал Зыбинский.

По его словам, в результате серии ударов потери понесли украинские подразделения из 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и 103-й отдельной бригады теробороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Юг» Вооружённых сил России уничтожили пикап и здание, в котором находился пункт дислокации ВСУ в селе Первомайское Донецкой Народной Республики. По словам бойца артиллерийского подразделения с позывным Аргун, о месте скопления ВСУ сообщили разведчики «Спарты».