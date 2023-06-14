Вашингтон, 14 июня, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что противодействие специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами России, является одним из величайших вызовов для американского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Благодаря работе, которую вы проделали, мы смогли сплотить мир для борьбы с величайшими вызовами нашего времени», — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме перед главами американских дипмиссий во вторник, 13 июня.

По мнению Джо Байдена, в список величайших вызовов для Соединённых Штатов Америки входят противодействие СВО России на Украине, контроль над конкуренцией с Китаем, необходимость превентивно подготовиться к новой пандемии и противодействие климатическим изменениям.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил президента США об опасности победы российской стороны в вооружённом конфликте на Украине. По его словам, победа России воодушевит другие страны, в том числе и Китай.