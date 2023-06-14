На западе Казахстана несколько суток тушат пожар на газовой скважине
В Мангистауской области Казахстана более пяти суток полыхает пожар на газовой скважине
Астана, 14 июня, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на газовой скважине на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области на западе Казахстана, огонь тушат уже почти шесть суток, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Местные власти, нефтяники и спасатели пытаются найти способ ликвидировать возгорание. 13 июня глава Мангистауской области Нурлан Ногаев провел экстренное совещание в связи с пожаром.
Проблему тушения осложняет кратер скважины, диаметр которого достигает 15 метров, а глубина — 2–3 метра. Из-за этого приблизиться к очагу огня пока не удается.
На месте происшествия работают 33 единицы техники и 89 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям области.
Источник: пресс-служба администрации Мангистауской области.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня МЧС Казахстана объявило, что в результате лесного пожара в Абайской области на востоке республики погибли 14 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву в связи с этими событиями.