Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Мальчик трёх лет получил травмы при падении из окна многоквартирного дома в микрорайоне Рыбачьем города Вилючинска на Камчатке. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Уточняется, что мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. При падении ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

На место происшествия выехал следователь, инициирована доследственная проверка для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.