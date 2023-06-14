На Камчатке трёхлетний ребёнок получил серьёзные травмы при падении из окна
На Камчатке трёхлетний мальчик получил травмы при падении из окна пятиэтажного дома
Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Мальчик трёх лет получил травмы при падении из окна многоквартирного дома в микрорайоне Рыбачьем города Вилючинска на Камчатке. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Уточняется, что мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. При падении ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
На место происшествия выехал следователь, инициирована доследственная проверка для установления всех причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки органом следствия будет принято процессуальное решение.
Ранее ИА Регнум сообщало, что трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.