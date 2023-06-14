ДНР, 14 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Артиллеристы «Южной» группировки войск Вооружённых сил России поразили в селе Первомайское Донецкой Народной Республики здание, в котором находится пункт дислокации военнослужащих ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Разведчики «Спарты» обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав… После чего под их корректировку мы его уничтожили», — рассказал РИА Новости боец артиллерийского подразделения с позывным Аргун.

По его словам, в результате удара удалось уничтожить транспортное средство Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении украинских позиций, с которых ведётся обстрел населённых пунктов в Белгородской области. По данным ведомства, подобные опорные пункты ВСУ находятся вдоль российской границы.