Токио, 14 июня, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате стрельбы на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу. Об этом 14 июня сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что во время стрельб на военном полигоне 18-летний военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам из автоматической винтовки. В результате получили ранения трое военных, один из них скончался в больнице, не приходя в сознание, состояние ещё одного раненого тяжёлое, за его жизнь борются врачи.

Стрелявший задержан, о мотивах его поступка не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю британку после ссоры с её родителями. Трагедия произошла в деревне Сен-Эрбо, сосед семьи с двумя детьми неожиданно выстрелил по девочкам восьми и 11 лет через ограду. В результате стрельбы старшая девочка скончалась на месте, отец семейства получил тяжёлое ранение и госпитализирован в критическом состоянии.