Копенгаген, 14 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Датские власти планируют, что пилоты Вооружённых сил Украины смогут начать тренироваться управлению американскими истребителями F-16 на территории Дании уже с августа 2023 года, заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен. Об этом передает Датское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Ранее Поульсен заявлял, что Копенгаген готов сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных применению самолётов F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в ближайшие недели Запад намерен начать обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. 30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал западные страны передать Киеву 120 боевых самолётов, в первую очередь F-16.

Он также предложил создать коалицию стран по поставкам истребителей F-16, Eurofighters и Gripen для ВСУ. 9 июня бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит самолёты F-16 через 2–3 месяца.