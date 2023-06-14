Новый, 476-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами уничтожают позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых ведётся обстрел населенных пунктов в Белгородской области. По данным Минобороны, для этого ВС РФ задействовали гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Корректировка ведётся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Иван Шилов ИА REGNUM В зоне СВО

Тем временем после объявления воздушной тревоги серия взрывов 14 июня прогремела в Одессе и Одесской области. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях.

Проливные и затяжные дожди на васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта привели к снижению темпов наступления в Запорожской области. По оценке председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, действия украинской армии свелись к регулярным массированным артиллерийским обстрелам и контрбатарейной борьбе.

Уровень воды в попавших в зону наводнения после подрыва Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области снизился практически до нулевой отметки. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, вместе с тем в Новокаховском городском округе уровень воды остаётся без изменений и составляет пять метров.

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