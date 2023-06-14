Донецк, 14 июня, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 14 мая обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В 04:40 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н. п. Щербиновка — н. п. Горловка (Никитовский район)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что всего со стороны украинских войск было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины за 12 июня 23 раза обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 145 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка, Волноваха и Еленовка.