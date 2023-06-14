Вашингтон, 14 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Вопрос об импичменте президента США Джозефа Байдена поставила в Конгрессе член Палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт (штат Колорадо). Об этом законодатель сообщила 13 июня на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Боберт, американский лидер полностью провалил свои прямые конституционные обязанности по защите южной границы США.

«По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности», — указала Боберт на своей странице в соцсети.

Законодатель не впервые призывает членов Республиканской партии использовать большинство в Палате представителей для отправки Байдена в отставку путём импичмента. Как утверждала Боберт в интервью телеканалу Fox News, нарушения действующим президентом США конституционной клятвы о добросовестном исполнении обязанностей главы государства слишком серьёзны. Поэтому добиться отставки Байдена, по мнению Боберт, — это долг республиканского большинства в Палате представителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести на рассмотрение Конгресса законопроект о вынесении импичмента президенту США Байдену. По её мнению, Байден с первого дня работы на посту президента 20 января 2021 года систематически разрушает США и сознательно создаёт угрозу национальной безопасности.