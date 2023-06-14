Вашингтон, 14 июня, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин обсудит с союзниками по НАТО возможность передачи Украине дополнительной военной помощи в виде систем противовоздушной обороны, противотанковых комплексов и артиллерии. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин совместно с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли проведёт в четверг, 15 июня, очередное заседание многосторонней группы по оказанию Киеву военной помощи.

Обсуждение западных союзников Украины будет сосредоточено на разработке способов наиболее эффективной поддержки украинской армии. В центре внимания на данный момент находятся современные системы ПВО, противотанковые комплексы и различные боеприпасы для артиллерии и РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов, в который войдут средства ПВО, бронетехника и боеприпасы для реактивной артиллерии.