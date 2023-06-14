Вашингтон, 14 июня, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп после предъявления ему новых обвинений в суде Майами заявил, что не считает себя выше американских законов, в отличие от действующего главы государства Джозефа Байдена. Соответствующее заявление политик сделал 13 июня в ходе выступления перед своими сторонниками в Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

«Я не тот, кто считает себя выше закона. В действительности я — единственный, кто ему следовал. Это Джо Байден и его коррумпированный минюст считают, что они выше закона», — указал Трамп.

В Майами состоялось заседание суда по делу о секретных документах, найденных в поместье у Трампа во Флориде. В ходе заседания Трампу и его помощнику Уолту Науте были предъявлены обвинения по 38 пунктам в ненадлежащем обращении с секретными бумагами, а также в препятствовании правосудию. Трамп отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп заявил о своём законном праве на хранение секретных документов. Политик пояснил, что в рамках закона о президентских записях, который является не уголовным, а гражданским, он имел полное право хранить эти документы у себя.