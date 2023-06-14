Москва, 14 июня, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Специалисты из Военно-морской академии имени адмирала СССР Кузнецова разработали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

Разработанную ракету планируют применять с надводных кораблей и воздушных судов. От других видов подобных ракет разработка отличается увеличенной дальностью полёта. Также снаряд оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

Авторы патента считают целесообразной свою разработку, так как ракета обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках, чего удалось достичь за счёт отказал от баллистической траектории полёта снаряда.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Центр комплексных беспилотных решение разработал специальный беспилотный летательный аппарат FPV-типа, способный выполнять свои задачи в любых погодных условиях.