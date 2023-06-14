Вашингтон, 14 июня, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Экс-президент США республиканец Дональд Трамп заявил о своём законном праве на хранение секретных документов. Такое заявление политик сделал 13 июня во время выступления перед сторонниками в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп выступил после с предъявления ему обвинений в суде Майами во время заседания по делу о секретных документах, найденных у экс-главы Белого дома в его поместье во Флориде.

«Для президента в этом случае применим не Закон о шпионаже, а Закон о президентских записях, который не был упомянут в этом нелепом 44-страничном обвинении», — указал Трамп.

Как пояснил политик, в рамках Закона о президентских записях, который является не уголовным, а гражданским, он имел полное право хранить эти документы у себя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Науту покинули здание суда в Майами без каких-либо ограничений. Они были признаны судом лицами, не склонными к побегу, поэтому Трампа и его помощника не ограничили в передвижениях, включая выезды за рубеж.