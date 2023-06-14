Херсон, 14 июня, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Группа наемников из состава «Кавказского легиона» Вооружённых сил Украины захватила два квартала дорогих особняков в престижном районе Херсона, сообщил журналистам сотрудник российских силовых структур со ссылкой на свои источники в украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«По состоянию на 30 мая группа наемников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу: город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а. Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сотрудник силовых структур уточнил, что на первом и втором этажах этого дома проживают грузинские наемники, включая командира «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдию, а на цокольном этаже, вероятно, обустроены рабочие помещения. При этом источники в Херсоне уточнили, что захвату подверглись частные домовладения, расположенные между 4-й, 5-й улицами Верёвчина и улицей Людвика Заменгофа.

Кроме того, наемники заняли четыре особняка по улице Гагарина. Отмечается, что российские силовики также смогли выявить автобусный маршрут, используя который «Кавказский легион» пополняет свои ряды. Он идёт из Грузии через Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские военные уничтожили до 60 наемников из «Грузинского легиона», причастных к истязаниям и убийствам бойцов Вооружённых сил России. Удар по противнику нанесли с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

25 мая стало известно, что на правом берегу Днепра в Херсонской области скопилось около 500 иностранных наёмников, включая поляков и англичан. Кроме того, в их силе оказались и члены «Кавказского легиона», «Грузинского легиона» и «Батальона имени Шейха Мансура».