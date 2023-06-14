Белгород, 14 июня, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожают точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 позиции артиллерии ВСУ, с которых ведётся обстрел населенных пунктов в Белгородской области. Об этом 14 июня сообщили журналистам в Минобороны России.

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«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов», — пояснил один из военнослужащих.

Также военный рассказал о работе артиллерии российской армии по взводному опорному пункту. Были уничтожены две цели, в том числе взводный опорный пункт ВСУ. Российский артиллерист указал, что подобные опорные пункты находятся вдоль границы России. ВСУ ведут из них разведку российской территории, а также обстрел мирных граждан России и населённых пунктов.

Отмечается, что артиллерийские расчёты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках проведения частичной мобилизации и прошедшими полный цикл боевой подготовки и сглаживания на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах проведения СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил президент России Владимир Путин, в настоящий момент в Белгородской области никого со стороны Украины нет.