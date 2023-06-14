Одесса, Украина, 14 июня, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления воздушной тревоги в Одесской области. Об этом 14 июня сообщает украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 02:26 мск. Меньше чем через десять минут после сигнала воздушной тревоги в Одессе прогремел первый взрыв.

«Сообщают о громких взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал оставаться в укрытиях», — уточняет украинское агентство.

Прогремело как минимум четыре взрыва. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе Запорожье, который временно находится под контролем Киева, прогремело два взрыва.