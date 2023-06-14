Вашингтон, 14 июня, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Трансгендеров, оголивших публично грудь на лужайке возле Белого дома пообещала не приглашать на мероприятия в резиденцию главы государства пресс-секретарь Карин Жан-Пьер 13 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

Представитель Белого дома указала, что подобное поведение неприемлемо и пообещала, что провинившихся представителей секс-меньшинств не будут приглашать на мероприятия в резиденцию президента США.

«Такое поведение попросту неприемлемо. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там», — отметила Жан-Пьер.

Мероприятие в честь представителей секс-меньшинств состоялось 10 июня на лужайке возле Белого дома. Трансгендеры общались с американским лидером Джозефом Байденом, а затем стали позировать топлесс, оголив грудь, прямо перед Белым домом, шокировав других гостей мероприятия. Видеозапись с оголёнными представителями секс-меньшинств быстро распространилась по социальным сетям и вызвала массу негативных откликов и комментариев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Палаты представителей США Чип Рой направил главе минобороны Ллойду Остину письмо с просьбой отчитаться о средствах, которое ведомство выделяет на проведение мероприятий в рамках «Месяца гордости ЛГБТ».