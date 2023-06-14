Москва, 14 июня, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Экономический кризис может произойти в ближайшие годы в мире, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Дарья Драй ИА REGNUM Герман Греф

Об этом сообщает «Лента. ру».

«Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно», — предупредил он.

Глава Сбербанка отметил, что под влияние такого кризиса попадёт и российская экономика. Греф указал на то, что экономические процессы в мире развиваются циклически.

Он подчеркнул, что для прогнозирования кризисов «любая крупная структура» рассматривает подобные гипотетические события, чтобы подготовиться к их наступлению. Руководитель организации добавил, что Сбербанк в настоящее время составляет трехлетнюю стратегию, в которой в числе прочего пропишут и сценарий с мировым кризисом.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе. Он уточнил, что ситуация в мире изменилась в начале марта, когда наблюдалось падение нескольких банков в США и ЕС.

По словам Задорнова, после этих событий стало ясно, что обесценивается ряд активов, включая «длинные» государственные бумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость.