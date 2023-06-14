Киев, 14 июня, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Палата депутатов Люксембурга признала «голодомор» геноцидом украинского народа. Такое утверждение сделал 13 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Кулеба поприветствовал историческое голосование палаты депутатов Люксембурга о признании «голодомора» 1932–1933 годов геноцидом против украинцев.

«Этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание геноцида голодомора продолжает расти», — написал Кулеба.

На Украине действует закон, согласно которому голод 1932–1933 годов, названный властями страны «голодомором», признан «геноцидом украинского народа». При этом голод в те годы затронул не только Украину, но и множество районов СССР, включая Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. От голода пострадало население всех охваченных бедствием регионов, в которых проживали люди самых разных национальностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД России назвал принятие Национальным собранием Франции резолюции о признании голодомора 1932–1933 годов в Советском Союзе «геноцидом украинского населения» наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готово идти руководство страны ради убеждения своих граждан в необходимости «подпитывать вооруженный конфликт» далеко за пределами собственного государства.