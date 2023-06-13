Мелитополь, 14 июня, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Противные и затяжные дожди привели к снижению темпов наступления Вооружённых сил Украины в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди», — сообщил Рогов, добавив, что подобные погодные условия поспособствовали снижению активности наступательных действий ВСУ.

По его словам, на данный момент действия украинской армии свелись к регулярным массированным артиллерийским обстрелам и контрбатарейной борьбе.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление Вооружённых сил Украины стало для украинских военнослужащих настоящим испытанием, и призвал западных союзников продолжить оказывать Киеву необходимую военную помощь.