Москва, 14 июня, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин допустил, что российская сторона может выйти из «черноморской зерновой инициативы». Об этом глава государства заявил на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в случае выхода из зерновой сделки Россия будет готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объём зерна, который шёл с Украины. По его словам, продажа зерна в рамках «черноморской инициативы» в первую очередь является источником валютных поступлений Украины, что противоречит интересам российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки, которая была продлена до 18 июля 2023 года. В течение месяца решит, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну.