Санта-Фе, США, 14 июня, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Американский писатель, обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, сообщает газета The Guardian

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Издание отмечает, что он умер «по естественным причинам» в своем доме в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Маккарти родился 20 июля 1933 года в городе Провиденс (штат Род-Айленд). Он является автором более чем 12 произведений.

В 2007 году писатель получил Пулитцеровскую премию за постапокалиптический роман «Дорога». Он также известен как автор романов «Старикам тут не место», «Кони, кони» и «Кровавый меридиан».

При этом журнал Time внёс «Кровавый меридиан» в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год». Многие из книг Маккарти были экранизированы.

Кроме того, писатель занимался сценарной работой. Он создал сценарий для криминального триллера «Советник» (2013), режиссёром которого стал Ридли Скотт.