Москва, 14 июня, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что «мир станет опаснее», если Россия одержит победу в конфликте, назвала киевские власти «группой клоунов под эгидой НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве… А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Во вторник, 13 июня, генеральный секретарь НАТО прибыл на приём к президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену. В ходе встречи Йенс Столтенберг предупредил об угрозе для западных стран в случае победы России в конфликте на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг также поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине и подчеркнул, что Вооружённые силы Украины «добиваются прогресса» в ходе контрнаступления. Он в очередной раз отметил, что от успеха наступательной операции зависят будущие позиции Киева за столом переговоров.