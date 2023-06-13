Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали двоих сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, которые по ошибке пересекли границу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента во вторник, 13 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

«Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков РРА, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что инцидент, который в префекте Лыуанской префектуры полиции Валло Коппеля назвали «человеческой ошибкой», произошёл в результате ошибочного выбора дороги, следуя которой сотрудники департамента заехали на несколько метров вглубь российской территории. При задержании эстонцы сопротивления не оказывали, а российские пограничники силы не применяли.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Эстонии запретили Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию страны. По данным эстонского Министерства иностранных дел, границы закрыли для 58 российских граждан.