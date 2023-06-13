Москва, 14 июня, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), проходившем в онлайн-формате. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России озвучил ключевые инициативы по преодолению текущего энергетического и продовольственного кризиса в бедных странах глобального Юга, спровоцированного нелегитимными санкциями коллективного Запада, а также его глобальными просчётами.

В частности, это инициативы по созданию газораспределительного центра в Турции, приоритет экспорта сельхозпродукции в наиболее бедные и нуждающиеся страны в рамках черноморского соглашения. Также Лавров указал на важность диверсификации внешних связей организации на равноправной, справедливой и взаимовыгодной основе, и определения её роли как независимого экономического центра в русле концепции «интеграции интеграций» в интересах формирования Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, Африки и ЕС.

Следующее, 47-е заседание глав МИД государств ОЧЭС намечено на второе полугодие 2023 года, оно состоится под председательством Турции. ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Кроме того, ряд государств и международных структур получили в организации статус наблюдателя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия не видит прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Препятствуют этому западные столицы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки. Президент подчеркнул, что по зерновой сделке с точки зрения либерализации поставок зерна, ничего не сделано.