Вашингтон, 14 июня, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Власти США получают от Украины сведения о потерях вооружений в ходе боевых действий для учёта этой информации при планировании помощи, предоставляемой Киеву, заявила на брифинге 13 июня заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По ее словам, у Вашингтона есть прямая линия связи с украинской стороной на разных уровнях. Сингх уточнила, что обмен информацией касается данных о «любых системах, которые не функционируют так, как им следует».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн. Глава ведомства отметил, что в него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковые комплексы, а также бронетехника и боеприпасы, в том числе и для установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что Киеву в рамках указанного пакета поставят 10 бронетранспортёров Stryker, 15 боевых машин пехоты Bradley, а также противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin. Кроме того, ВСУ получат от США другую технику и боеприпасы.