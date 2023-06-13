Вашингтон, 14 июня, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента США Джозефа Байдена, что мир станет опаснее в случае победы России во главе с президентом Владимиром Путиным на Украине. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Если президент Путин победит… мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», — указал Столтенберг.

Генсек НАТО поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине и отметил, что украинская армия «добивается прогресса» в ходе наступательной операции. Как подчеркнул Столтенберг, чем больше территорий украинцы смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров.

Визит Столтенберга в Белый дом состоялся в рамках подготовки к саммиту НАТО в столице Литвы городе Вильнюсе. Аудиенция генсека НАТО в Белом доме была отложена на день из-за самочувствия Байдена, у которого неожиданно заболел зуб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, наступление стало испытанием для украинских войск. По словам Столтенберга, тяжесть, сопутствующая действиям ВСУ, указала на необходимость в поддержке Украины поставками вооружений со стороны НАТО.