Киев, 14 июня, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в очередной раз доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о ситуации в зоне боевых действий. Об этом украинский генерал сообщил в своём Telegram-канале во вторник, 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Провёл телефонный разговор с главой объединённого Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте», — написал Залужный, добавив, что на юге и востоке Украины продолжаются тяжёлые бои с элементами контрнаступательных действий.

Кроме того, Залужный сообщил Милли о важности усиления украинской системы противовоздушной обороны, артиллерии и средств контрбатарейной борьбы.

В последний раз главнокомандующий ВСУ общался с Марком Милли 31 мая. В ходе телефонного разговора стороны обсудили обстановку на фронте, а также дальнейшие планы укрепления украинской армии. Кроме того, Залужный попросил обеспечить поставки дополнительного вооружения, в том числе боеприпасов и бронетехники.