Найроби, 14 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. До 303 человек возросло количество погибших от голода членов религиозной секты «Международная церковь Good News» в Кении. Об этом 13 июня сообщила кенийская газета «Нейшн».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

Как уточнила префект округа Кифили Рода Онянча, в течение дня 13 июня были обнаружены и извлечены из могил тела 19 человек. Ещё 613 человек числятся без вести пропавшими, спасти удалось 95 человек.

В свою очередь, кабинет-секретарь (министр) внутренних дел и координации национального правительства Кении Китуре Киндики отметил, что количество жертв может возрасти, так как процесс эксгумации могил ещё не закончен. Вскрытие могил проводится на территории поместья пастора Пола Маккензи, расположенного в лесу Шакахола. Именно он создал религиозную секту около 20 лет назад и вовлёк в неё несколько сотен человек. Члены секты практиковали экстремальные формы голодания как способ самым быстрым путём обрести вечную жизнь.

Маккензи объявил, что 15 апреля наступит конец света и членам секты следует умереть накануне этого дня. Полиция обнаружила первые тела погибших в поместье Маккензи 14 апреля, а на следующий день пастор сдался властям. Вскрытие многочисленных могил началось 21 апреля. Большинство обнаруженных погибших, по данным специалистов, умерли от голода, но есть и убитые, в основном дети.

Пастор Маккензи находится под стражей. Вероятно, из-за исключительной тяжести преступления, он предстанет перед особым трибуналом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кении количество найденных тел последователей религиозного культа в Кении, которые скончались от голода в ожидании конца света, возросло до 47. Отмечалось, что община во главе с создателем секты Маккензи ушла в лес, где готовилась к концу света и второму пришествию Христа, моря себя голодом.