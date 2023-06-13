Вашингтон, 14 июня, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов Америки предостерегало Украину от совершения терактов на «Северных потоках» ещё за три месяца до взрыва. Об этом во вторник, 13 июня, сообщило нидерландское издание NOS.

cia.gov ЦРУ

Согласно совместному расследованию NOS, Nieuwsuur, Die Zeit и ARD, в июне прошлого года Киев и Вашингтон отказались от идеи подрыва «Северных потоков», однако в сентябре трубопроводы всё-таки были взорваны.

Отмечается, что произошедшей диверсией должен был руководить главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. При этом президент страны Владимир Зеленский неоднократно исключал, что украинская сторона причастна к терактам на «Северных потоках».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на свои источники также сообщило, что Залужный руководил подготовкой операции по подрывам трубопроводов. По информации источника, подрывы осуществила небольшая группа водолазов.