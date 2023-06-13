Киев, 13 июня, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Ряд стран Восточной Европы формируют коалицию против президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что у президента Украины появляется очень много противников. По словам политолога, всё больше стран выступает против помощи Киеву в конфликте с Россией.

Соскин уточнил, что в число таких государств вошла Венгрия, которую в ближайшем будущем должна поддержать Словакия. Экс-советник добавил, что со временем ситуация для президента Украины ещё больше ухудшиться, и его «будут делить на ноль».

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его правительство не допустит войны с Россией и не позволит втянуть Венгрию в украинский конфликт. Так он прокомментировал высказывание заявления мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы уже находится «в состоянии войны с РФ».

3 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто написал, что давление властей Украины на Виктора Орбана после его призывов к скорейшему диалогу между Москвой и Киевом не отразится на позиции Венгрии по украинскому конфликту. Глава МИД также добавил, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше людей гибнет.