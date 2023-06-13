Майами, США, 13 июня, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональда Трампа и его помощник Уолт Науту покинули здание суда в Майами без каких-либо ограничений. Об этом 13 июня сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отмечается, что экс-главу Белого дома и его помощника признали лицами, не склонными к побегу. По данным телеканала CBS News, Трампа не ограничили в перемещениях, в том числе в выездах за рубеж и для него и его помощника не устанавливали залог.

Таким образом, политик может свободно проводить избирательную кампанию в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2024 году, в том числе передвигаться по стране и встречаться со сторонниками на различного рода акциях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и создании препятствий правосудию на заседании суда в Майами. Политик отверг все 37 пунктов обвинений, выдвигаемых против него.