Новосибирск, 13 июня, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Незрячий мужчина лишился телефона в Новосибирске после того, трое неизвестных предложили ему свою помощь, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Вор

Инцидент произошел вечером 12 июня у дома 19/1 на Учительской улице. Потерпевший стоял на улице. Группа проходивших мимо мужчин предложила помочь ему, открыв дверь в подъезд.

Потерпевший согласился, но когда стал заходить в дом, один из неизвестных вытащил у него из кармана телефон и сбежал. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

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Мужчина сообщил о происшествии своим соседям. Жильцы дома хорошо знают его и стараются оказывать помощь.

Телефон выполнял для слепого роль голосового помощника. На аппарат было установлено множество приложений, которые помогают мужчине в быту. Из-за кражи незрячий лишился этих возможностей.

Полиция начала проверку и возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется розыск подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что в Кабардино-Балкарии мужчина обокрал 26 могил на кладбище в городе Прохладном, чтобы продать металл с надгробий. Злоумышленник причинил ущерб на сумму более 30 тыс. рублей.