Вашингтон, 13 июня, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не сможет заменить каждую единицу утраченной при попытке контрнаступления Вооружённых сил Украины бронетехники, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Я не знаю, будет ли это соотношение [по замене техники. — Ред.] один к одному <…>, когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается», — сказала она в ходе брифинга 13 июня.

При этом, по её словам, ведомство изначально предполагало, что ВСУ понесут потери в ходе наступления. Сингх подчеркнула, что США продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине, в том числе и в поставках вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины за время контрнаступления потеряли более 160 танков и 360 различных бронемашин. По оценкам главы российского государства, украинская армия потеряла до 30% от объёма предоставленного западными союзниками вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен анонсировал новый пакет американской военной помощи ВСУ на сумму в 325 миллионов долларов. Он отметил, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, бронетехника и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.