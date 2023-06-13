Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджин Теббун во вторник, 13 июня, прибыл в Россию с государственным визитом, в ходе которого примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Самолёты главы алжирского государства приземлился в аэропорту «Внуково-2» примерно в 20:45 по московскому времени. На выходе из самолёта Абдельмаджина Теббуна встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Также на встрече присутствовал заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист Павел Зарубин в рамках анонса программы «Москва. Кремль. Путин» заявил о планах Владимира Путина выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт в период с 14 по 17 июня и будет посвящён ситуации в мире.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на грядущий Петербургский международный экономический форум не допустят журналистов изданий из недружественных стран.