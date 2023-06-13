Донецк, 14 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. «Единая Россия» включила в народную программу более 70 изменений. Новыми пунктами дополнили уже существующие разделы документа. Кроме того, в нем появились два новых раздела — «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Karmaks Александр Сидякин

Так, внесенные положения расширили программу капремонта, которую «Единая Россия» в сотрудничестве с Министерством просвещения уже реализует в школах, на колледжи и техникумы. Новые положения программы также распространяют на педагогов учреждений среднего профессионального образования инициативы по снижению бюрократической нагрузки на школьных учителей. Ожидается также, что новые пункты народной программы ускорят внедрение телемедицинских технологий и модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По многим направлениям уже есть хорошие результаты. Как;сообщил глава центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин, за 2022 год план реализации программы выполнен на 92%, а в первом квартале 2023 года — на 35%.

Текст добавленного раздела «Развитие новых регионов» предполагает интеграцию Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь России.

«Только за первые три месяца этого года в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», — заключила замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, координатор нового раздела народной программы.

Среди приоритетных задач новой программы «Единой России» указано предоставление гражданам из новых регионов всего комплекса мер социальной поддержки в соответствии со стандартами, существующими в РФ.

Помимо этого, в народную программу «Единой России» ввели раздел, посвященный популяризации внутреннего туризма. Он должен способствовать повышению качества и доступности путешествий, появлению в туристической сфере квалифицированных сотрудников, реализации задач патриотического воспитания в контексте образовательного туризма и его направлений: гастрономического, агро — и экотуризма. Об этом информирует сайт ER.ru.

Народная программа «Единой России», с которой партия одержала победу на выборах в Государственную думу, включает 294 положения. Они реализуются с 2021 по 2025 год. Участие в составлении документа приняли более 2,5 миллиона граждан России.