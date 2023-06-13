Москва, 13 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине, которые показали себя с лучшей стороны, нужно продвигать в руководство не только в армии, но и в других силовых структурах. Об этом13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Их нужно двигать по иерархической линии наверх в рамках Вооружённых сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы, в специальные службы», — сказал Путин.

Он отметил, что СВО выявила «паркетных» генералов, которые оказались неэффективны в боевой обстановке. В то же время другие проявили нужные качества.

Путин также поддержал предложение одного из военкоров поручать расследование антироссийской деятельности тех, что прошёл СВО. Президент сказал, что нужно искать таких людей, у которых есть понимание справедливости.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин на встрече с героями СВО в госпитале заявил, что командный состав российской армии нужно комплектовать из ветеранов СВО. На руководящие должности следует брать тех, кто проявил храбрость в бою и не дрогнул под вражеским огнём.