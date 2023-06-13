Вашингтон, 13 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление стало испытанием для украинских войск. Об этом он сказал во вторник, 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По мнению генсека, тяжесть, сопутствующая действиям ВСУ, указала на необходимость в поддержке Украины поставками вооружений со стороны НАТО.

«Наступление стало испытанием», — резюмировал он.

Ранее Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО. Он заявил, что для этого необходимо одержать верх в конфликте с Россией, но даже с учётом этих слов затруднился назвать точные сроки. Столтенберг подчеркнул, что если этого не произойдёт, ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО.