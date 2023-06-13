Мелитополь, 13 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» доработала народную программу, добавив около 70 новых инициатив. Такие коррективы были включены во все разделы документа, помимо этого, появились два новых раздела — «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Deti. gov.ru Анна Кузнецова

Изменения затронули и программу капитального ремонта, которую ЕР при содействии Министерства просвещения России организует в школах, теперь она будет действовать в колледжах, техникумах. Внесена инициатива по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов заведений среднего профессионального образования. Кроме того, решено было ускорить запуск новых телемедицинских технологий и модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

Глава центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин отчитался о ряде положительных результатов по реализации народной программы. Он отметил, что в прошлом году удалось воплотить в жизнь годовой план на 92%. За начало текущего года планы по выполнению народной программы уже реализованы на 35%.

В новом разделе «Развитие новых регионов» прописано включение Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую отрасль России.

Заместитель секретаря генерального совета партии Анна Кузнецова, которая была назначена координатором раздела «Развитие новых регионов», рассказала, что в I квартале 2023 года в пределах новых территорий удалось возвести и обновить примерно 500 тысяч квадратных метров жилых зданий, свыше 400 школ, детсадов. В скором времени будут отремонтированы и восстановлены еще 360 построек.

Партия работает над тем, чтобы обеспечить население ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины полным перечнем мер социальной поддержки в рамках выполнения законодательных стандартов России.

Также стоит отметить появление в народной программе нового раздела — развитие внутреннего туризма. Такой комплекс инициатив позволит сделать путешествия более доступными и качественными для россиян, обучить новые кадры для туристической отрасли, организовать патриотические занятия для подрастающего поколения в контексте образовательного туризма и самых актуальных для данной отрасли направлений — гастро-, агро-, экотуризма.

Как сообщает сайт er.ru, народная программа, которая позволила партии одержать победу на думских выборах, состоит из 294 положений. Их реализация будет проводиться с 2021 по 2025 год. В разработке документа участвовали около 2,5 миллиона граждан из разных уголков России.