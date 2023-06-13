Луганск, 13 июня, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» приняла решение дополнить народную программу более чем 70 коррективами. Изменения коснутся каждого из разделов документа, кроме того, появятся два совершенно новых направления — «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

ER.ru Александр Сидякин

Обновление народной программы подразумевает под собой и расширение инициативы по капремонту, запущенной ЕР при участии Министерства просвещения России в школах, на колледжи и техникумы. В число новых положений также включили сокращение бюрократической нагрузки на педагогический состав учреждений среднего профессионального образования, ускорение запуска в оборот телемедицинских технологий, модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По словам Александра Сидякина, главы центрального исполнительного комитета партии, реализация народной программы идет хорошими темпами. Так, за прошлый год удалось достичь 92% выполнения годового плана, а в I квартале текущего года запланированный объем уже реализован на 35%.

В пунктах появившегося в 2023 году раздела «Развитие новых регионов» расписана интеграция Луганской и Донецкой народной республик, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь России.

Заместитель секретаря генерального совета партии Анна Кузнецова, являющаяся координатором нового раздела народной программы, отчиталась, что за I квартал текущего года в новых регионах возвели и отреставрировали около 500 тысяч квадратных метров жилых построек, а также около 400 школ, детсадов. В рамках реализации народной программы планируется отремонтировать и построить еще 360 объектов.

Партия работает над обеспечением населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей полным комплексом мер социальной помощи согласно установленным стандартам законодательства России.

Также стоит отметить новый раздел народной программы ЕР, в котором прописаны положения развития внутреннего туризма. Комплекс инициатив направлен на повышение качества и доступности путешествий для россиян, обучение новых кадров туристической отрасли, организацию патриотических мероприятий для подрастающего поколения в контексте образовательного туризма, запуск отдельных направлений, таких как гастро-, агро — и экотуризм.

Как сообщает сайт er.ru, народная программа партии, которая помогла ей победить на выборах в Государственную думу, состоит из 294 положений. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. К составлению данного документа были привлечены свыше 2,5 миллиона жителей российских регионов.