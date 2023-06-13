Херсон, 13 июня, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Более 70 изменений было внесено во все разделы народной программы партии «Единая Россия». В неё включили также два новых направления — «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов».

Иван Шилов, ИА REGNUM Анна Кузнецова

Новые положения расширяют программу капремонта учебных заведений, реализуемую ЕР и министерством просвещения в школах, на колледжи и техникумы. Согласно другим положениям, предусмотрено снижение бюрократической нагрузки на педагогов учреждений среднего профессионального образования. Наконец, в новых положениях речь идет о системы модернизации детских оздоровительных лагерей и ускорении внедрения телемедицины.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин напомнил, что в 2022-м годовой план реализации пунктов народной программы удалось выполнить на 92%. Уже в первом квартале этого года план выполнен на 35%.

Один из новых разделов народной программы имеет название «Развитие новых регионов». Он регламентирует в том числе интеграцию Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в социально-экономическое пространство России. В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

В свою очередь, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова рассказала, что за первые три месяца 2023 года в новых субъектах РФ отремонтировали и построили примерно 500 000 квадратных метров жилья, а также 400 детсадов и школ. Предстоит ещё построить и реконструировать 360 подобных объектов. Напомним, Кузнецова была назначена координатором нового раздела народной программы.

Есть в обновлённой программе и пункты о развитии внутреннего туризма. В них речь идёт о повышении доступности путешествий по России и улучшении их качества. Кроме этого, они посвящены вопросам патриотического воспитания юных россиян в ходе образовательных, экологических и прочих направлений туризма.

По данным портала ER. RU, в народной программе 294 положения, а составляли её при помощи более чем 2,5 млн россиян. Реализация программы намечена на 2021–2025 годы.