Москва, 13 июня, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что лично ощущал, как изменяется сознание человека, попавшего под обстрел. Об этом он заявил на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства припомнил, как однажды, во время полёта на вертолёте, по нему стреляли из огнестрельного оружия.

«Меняется сознание, я это знаю по себе. Не так, как, может быть, лазал под пулями. Но ещё с тех пор, когда на вертолёте летал, и по нему стреляли трассирующими пулями — всё это меняет сознание», — поделился президент.

Случай, о котором рассказал Путин, произошёл с ним 31 декабря 1999 года во время его визита в Чечню. Тогда вертолёт, на котором он летел, обстреляли боевики. По его признанию, сделанному в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин», он сначала решил, что это был салют, и осознал всю опасность положения только после пояснений лётчиков.