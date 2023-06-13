Москва, 13 июня, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в ответ на враждебную политику Запада в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 13 июня на сайте российского дипведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Министерство отреагировало на критические заявления Вашингтона по поводу планов России разметить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.

«В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности», — заявила Захарова.

Она также указала на то, что координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандрес-Закре обвинила США в развертывании более 100 ядерных боеголовок на своих базах в пяти странах Европы. Захарова отметила, что Вашингтон, обвиняя Россию и Белоруссию в распространении ТЯО, фактически перекладывает «с больной головы на здоровую», стараясь замаскировать своё безответственное поведение.

Захарова подчеркнула, что сотрудничество Минска и Москвы в сфере ядерного оружия проходит в рамках Союзного государства, у членов которого общие границы и общая военная доктрина. Это не противоречит международному праву и обязательствам РФ, а также сильно отличается от того как действуют США и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июня заявил, что в республику доставят ТЯО в течение нескольких дней. Он подчеркнул, что лично «требовал» разместить ядерное оружие на белорусской территории у президента РФ Владимира Путина.

Лукашенко подчеркнул, что он готов применить ТЯО в ответ на агрессию. При этом он заявил, что Белоруссии пока не нужно стратегическое ядерное оружие, способное наносить удары по другим континентам.