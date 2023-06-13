Киев, 13 июня, 2023, 21:30 — ИА Регнум. В Киеве радикалы облили зелёнкой и бросили в мусорный бак экс-депутата Верховной рады Тараса Черновола. Инцидент произошёл 13 июня.

Кадр из видео из Телеграм-канала В Киеве облили зелёнкой и бросили в мусор экс-депутата Рады Черновола

Как сообщило издание «Страна. ua», причиной якобы послужили его оскорбления в адрес невесты погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло.

«В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. Его облили мочой, зелёнкой, после чего бросили в мусорный бак», — сообщило издание.

Черновол после случившегося вызвал наряд полиции. По его версии, на него напали не из-за оскорблений, а по заказу офиса президента Украины за высказывания, критикующие украинские власти.

Ранее, во время акций гонения на Украинскую православную церковь, радикалы попытались напасть на её главу митрополита Онуфрия. Попытку нападения сняли журналисты. Дежурившие возле церкви радикалы набросились на главу УПЦ с криками: «позор», «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах». После этого предстоятель в сопровождении охраны сел в машину и уехал.