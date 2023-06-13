Москва, 13 июня, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время беседы с военными корреспондентами 13 июня вспомнил о бывшем губернаторе Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Глава государства заявил, что со стопроцентной уверенностью его можно было назвать умным человеком.

Nick Parfjonov Анатолий Собчак

«К нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: «Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли», — напомнил Путин, говоря об Украине.

Ранее во время встречи президент рассказал, как внутри Украины создали «анти-Россию». Путин напомнил, что когда Украина получила независимость, в Декларации об этом было прописано, что она становится нейтральным государством. И при этом страна «вдруг захотела в НАТО», где с радостью заявили, что двери открыты, но обманули, говоря, что не будут расширяться на восток, и совсем, как выразился глава государства, «оборзели», целенаправленно действуя против России.