Путин выразил солидарность со старым заявлением Собчака об Украине
Москва, 13 июня, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время беседы с военными корреспондентами 13 июня вспомнил о бывшем губернаторе Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Глава государства заявил, что со стопроцентной уверенностью его можно было назвать умным человеком.
«К нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: «Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли», — напомнил Путин, говоря об Украине.
Ранее во время встречи президент рассказал, как внутри Украины создали «анти-Россию». Путин напомнил, что когда Украина получила независимость, в Декларации об этом было прописано, что она становится нейтральным государством. И при этом страна «вдруг захотела в НАТО», где с радостью заявили, что двери открыты, но обманули, говоря, что не будут расширяться на восток, и совсем, как выразился глава государства, «оборзели», целенаправленно действуя против России.