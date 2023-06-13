Москва, 13 июня, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие шаги в проведении специальной военной операции на Украине будут приниматься, исходя из складывающейся ситуации. В беседе с военными корреспондентами 13 июня он отметил, что она зависит от того, как закончится так называемое украинское «контрнаступление».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я это могу сказать только с глазу на глаз. А вообще всё будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления, вот это ключевой вопрос», — сказал Путин.

Ранее глава государства констатировал начало украинского контрнаступления. Об этом, по его словам, свидетельствует применение стратегических резервов. Путин добавил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал при этом остался. Глава государства заявил, что украинские потери значительно превышают принятый за классику показатель «3 к 1». Путин подчеркнул, что всё это достигается благодаря правильному управлению и организации российских войск и высокой эффективности российских вооружений.