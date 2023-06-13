Москва, 13 июня, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому школьников разрешается допускать на уроки физкультуры только при наличии справки, выданной после профосмотра. Этот документ 13 июня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Cap.ru На уроке физкультуры в одной из школ

«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров», — говорится в документе.

Кроме того, закон обязывает руководство школ обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшим детям. Это смогут делать учителя, если пройдут необходимую подготовку.

Соответствующие изменения внесли в закон «Об образовании». Законопроект на рассмотрение внесли в Государственную думу 30 мая.

«Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства», — написали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Как сообщало ИА Регнум, подобный закон в Госдуму внесли в марте 2018 года. В нём также говорилось о регламенте оказания первой медицинской помощи школьникам и порядке их допуска на уроки физкультуры. Тогда законопроект не приняли.